Минск, 28 ноября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Подписав декрет №7 «О развитии предпринимательства» президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграл номенклатуре, отраслевым и региональным лоббистам современных коммерческих фаворитов. Таким образом положение документа прокомментировал на своей странице в Facebook руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Сергей Малютин. Пахарь. 1890

Он отметил, что предприниматели долго ждали принятия этого декрета, возлагая на него большие надежды, и есть основания приветствовать меры по реальному сокращению регуляторной нагрузки и транзакционных издержек, однако ничего кардинально нового для бизнеса декрет принести не может, считает эксперт.

«Не получилось одно — радикальное, кардинальное улучшение условий для развития предпринимательства», — отметил Романчук.

По его словам, не получилось ни революции «раскрепощения» бизнеса, ни укрепления частной собственности, ни сокращения размера и функций государства в экономике и власти контролеров, ни равенства условий хозяйствования. То есть предприниматели надеялись получить декрет прямого действия, а теперь имеют документ с большим числом отсылочных норм и необходимостью принятия плана мероприятий по реализации декрета.

«Если взять обещание Лукашенко сделать всё, что нужно для развития предпринимательства в Беларуси за чистую монету, то по факту номенклатура и отраслевые, региональные лоббисты нынешних коммерческих фаворитов переиграли президента. Декрет №7 не несёт для них лично, а также для организованных ими порочных схем управления и распределения ресурсов экзистенциальной угрозы», — заключил Романчук, добавив, что национальное предпринимательство продолжит формироваться в русле интересов VIP-номенклатуры, а не по запросам потребителей.

Напомним, что декрет «О развитии предпринимательства», ключевой документ по либерализации экономики республики, 26 сентября первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский внес на рассмотрение белорусского лидера. Лукашенко сказал, что власти могут сделать первые шаги в направлении либерализации экономики, чтобы «посмотреть, что получится». 23 ноября президент подписал декрет, что сопровождалось радостными заявлениями предпринимателей в государственных белорусских СМИ. Как заявлено, положения документа охватывают 95% сфер, в которых сосредоточен малый и средний бизнес. Это, в том числе туристические и бытовые услуги, торговля, общественное питание и так далее. По мнению авторов документа, декрет может облегчить жизнь бизнесменам.

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Однако в этом сильно сомневаются многие эксперты, обращая внимание на то, что это может стать лишь новым способом «выманивания денег» у бизнеса. К тому же в республике в 2010 году уже был печальный опыт с директивой президента №4 о развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности, которую так и не реализовали. Как отмечают многие экономисты, в Белоруссии давно назрела необходимость принятия реформ, однако либеральный путь, который так активно критиковал сам Лукашенко, вряд ли поможет решить экономические проблемы, зато неизбежно приведет к сокращению социальной поддержки населения.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, методические рекомендации по применению норм декрета о развитии предпринимательства еще не разработали. Руководитель аппарата совета министров, председатель совета по развитию предпринимательства Александр Турчин пообещал, что сделают это в ближайшем будущем. Обычно между подписанием президентом декрета и разработкой методических рекомендаций по применению документа может пройти три месяца.