Волгоград, 28 ноября, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Бронекатер БК-31, затонувший в годы Великой Отечественной войны и поднятый на поверхность 75 лет спустя, опасности и угрозы больше никакой не представляет. Судно было проверено сапёрами. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 28 ноября, полное разминирование свидетеля ожесточённых боёв под Сталинградом провели сапёры мотострелкового соединения ЮВО.

Volgograd.ru Подъём бронекатера

Всего было обнаружено более 1,5 сотен снарядов 76-мм, почти сотня гранат типа Ф-1 и РГ-33. Боеприпасы были уничтожены полигон Прудбой. Однако это не все находки, которые были обнаружены на плавсредстве.

Также на борту судна находились останки девяти речников-краснофлотцев.

«75 лет судно и его экипаж пролежали на отмели рядом с островом Голодный у Волгограда. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки бойцов, их вещи и оружие», — прокомментировали в военном ведомстве.

Останки бойцов буду идентифицированы, они уже переданы судмедэкспертам для идентификации. Что станет с самим бронекатером, пока окончательно не решено.

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Как сообщало ИА REGNUM, судно Волжской военной флотилии, считавшееся пропавшим с октября 1942 года, было случайно обнаружено два года назад дайвером-любителем. Находкой заинтересовались в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и компании, занимающейся подъёмом затонувших судов на реке Волга. Исследователи истории речного флота предположили, что это бронекатер БК-31, который погиб близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы.

Уникальная операция по подъему судна времён Сталинградской битвы была проведена в начале ноября. Затонувший бронекатер БК-31 на поверхность поднимали поисковики вместе со специалистами-подводниками. Вытащить его целиком не удалось. Еще в далёкие 1940-е в моторный отсек корабля попал снаряд, который и стал, по всей видимости роковым, для судна. А уже в наши дни при подъёме краном на специально изготовленных стропах кормовая часть судна переломилась, как только показалась над водой.