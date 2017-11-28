Москва, 28 ноября, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В России лучше всего защищены персональные данные в банках и государственных интернет-сервисах Так считают 58% и 53% граждан соответственно. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Colin Хакер

21% опрошенных полагают, что информация защищена в иностранных онлайн-магазинах. В отношении российских онлайн торговых площадок такие оценки дали 25%.

Одинаково оценивают сохранность персональных данных в российских и международных интернет-компаниях (Google, Yandex и т.п.) — по 27%.

33% респондентов считают, что данные защищены у мобильных операторов.

Основные критерии, по которым опрошенные судят о степени защищенности ресурса, ― это идентификация по SMS при входе в личный кабинет ресурса (30%), непосредственный опыт близких людей в использовании сайта или сервиса (24%) и репутация компании — поставщика услуг (22%).

60% жителей России хотя бы раз в жизни приобретали товары в интернет-магазинах.

При этом, совершая интернет-покупки и оставляя личную информацию, 40% граждан беспокоятся о возможной краже персональных данных.

Треть опрошенных (30%) не переживает о безопасности данных (17% полностью доверяют источнику, а 14% — не тревожатся о том, что данные могут быть кем-то использованы не по назначению).

Лишь 18% опрошенных, совершающих онлайн-покупки, в целях безопасности не оставляют продавцу свои персональные данные.

При регистрации на интернет-сайте 66% респондентов согласились бы указать информацию о своем поле, возрасте (64%), ФИО (62%) и дате рождения (55%).

Более трети предоставили бы номер телефона (45%), указали бы семейное положение (44%), национальность (43%) и хобби и любимую музыку/кино (по 42%) и место рождения (40%).

Треть — предоставили бы фотографии и информацию о вероисповедании (по 34%), о политических взглядах (31%), о месте работы или учебы и любимых местах (по 30%).

Реже опрошенные хотели бы сообщать планы поездок (21%), имена родных (16%) и банковские реквизиты (8%).

Опрос проведен в сентябре 2017 г. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 73% жителей России используют интернет, из них 47% опрошенных делают это ежедневно.

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