Киев, 28 ноября, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Граждане России в Крыму живут лучше, чем раньше при украинской власти, заявил 27 ноября глава украинской националистической организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский, передает «112 Украина».

Черная икра

По его словам, после проведения референдума в Крыму в 2014 году многие жители полуострова стали жить лучше, чем до присоединения к России.

«Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им», — сказал Корчинский.

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Он добавил, что с подобным положением дел Киев должен бороться и делать все для того, чтобы жизнь в Крыму стала хуже, чем на Украине. Также украинский радикал отметил, что киевские власти должны преследовать всех украинских граждан, которые выезжают в Крым.

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«Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать», — уверен Корчинский.

Напомним, ранее Украина уже пыталась навредить жителям Крыма, устроив водную и энергетическую блокаду полуострова. По словам вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, к Киеву за нанесение ущерба необходимо подавать судебные иски, даже несмотря на то, что украинские суды не будут справедливо рассматривать предъявляемые обвинения.