Вашингтон, 28 ноября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп желает возврата Киевом утраченных в ходе конфликта территорий, интервью опубликовано 27 ноября на сайте издания Politico.

Курт Волкер

Волкер, недавно вернувшийся с очередного раунда переговоров с помощником президента РФ Владиславым Сурковым, отметил его профессионализм и добавил, что если и возможно чего-либо добиться на Украине — то только взаимодействуя с Владимиром Путиным через Суркова.

«Украина интересна тем, что, хотя у нас и очень разные взгляды на Украину и её перспективы, мы все же можем договориться о некоторых общих действиях», — сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что основным интересом США на Украине является восстановление ее контроля над всей территорией. Он отметил, что этого мнения придерживается и президент США Дональд Трамп.

Отметив, что в случае с Крымом никакие разговоры не могут заставить российскую сторону перейти хотя бы к началу обсуждения принадлежности полуострова, Волкер в отношении Донбасса заявил:

«Если мы сможем добиться прогресса на другом направлении — в Донбассе — мы должны это сделать».

Говоря о теоретической возможности введения миротворческих сил в зону конфликта в Донбассе, Волкер сообщил: точка зрения США заключается в том, что миротворческие силы могли бы быть направлены на преодоление недоверия между Россией и Украиной.

«Это был бы способ установления безопасности, создания условий, в которых могли бы проходить местные выборы, условий, в которых украинцы могли бы реализовывать остальные пункты Минских соглашений», — добавил Волкер.

В конечном итоге, считает Курт Волкер, это должно привести к возврату всех потерянных Украиной территорий и восстановить суверенитет Украины.

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Напомним, 13 ноября прошел очередной раунд переговоров между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым. Вопрос введения миротворцев ООН на линию разграничения в Донбассе был одним из основных на встрече российской и американской сторон.

Следует отметить, что позиции России и Украины на ввод миротворческого контингента в Донбасс существенно отличаются. РФ выступает за введение миротворческих подразделений на линию разграничения, а украинская позиция — чтобы миротворцы были размещены на территории ДНР и ЛНР.

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Добавим, 25 ноября глава украинского Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ уже готовятся к вводу миротворческой миссии в Донбасс.