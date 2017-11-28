Москва, 28 ноября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Приезд президента РФ Владимира Путина на Архиерейский собор Русской православной церкви, как ожидается, станет свидетельством внимания к мировому православию, заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Kremlin.ru Владимир Путин встретился с участниками Архиерейского собора Русской православной церкви. 2013

По его словам, визит главы государства подчеркнет важную роль Церкви в современном обществе и внимание к историческому контексту: 100-летию восстановления патриаршества на Руси и трагических революционных событий октября 1917 года.

«В последние годы, когда проводится Архиерейский собор Русской православной церкви, глава государства обращается к его участникам с приветствием», — цитирует Легойду РИА «Новости».

Он уточнил, что Архиерейский собор РПЦ получает приветствия и от лидеров ряда других стран канонической ответственности Московского патриархата, и такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе.

Архиерейский собор РПЦ проводится раз в несколько лет, согласно уставу, он должен проводиться не реже одного раза в четыре года. В 2017 году в Москву приедут 15 делегаций из всех поместных православных Церквей мира, большинство делегаций возглавляют их предстоятели.

Легойда также напомнил, что встречи Путина с архиереями имели место и в прошлом, но прежде они проходили в Кремле. А в 2017 году глава государства принял решение приехать в храм Христа Спасителя, что «подчеркивает особое отношение к Церкви, высокую оценку ее значения в жизни государства и общества в целом», заключил глава Синоидального отдела.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о планах Владимира Путина приехать в храм Христа Спасителя на Архиерейский собор Русской православной церкви. Это произойдет впервые.

Архиерейский собор пройдет в Москве с 29 ноября по 2 декабря. Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом.