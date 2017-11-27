Москва, 28 ноября, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Ожидания Вашингтоном согласия со стороны Москвы выполнить требования Киева по Донбассу напрасны, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Комментируя заявление Курта Волкера, спецпредставителя американского Государственного департамента по Украине, о переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым, Пушков заявил:

«Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым шагом назад. Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет».

Напомним, 13 ноября состоялись переговоры Суркова и Волкера, на которых обсуждались перспективы введения в Донбасс миротворческих сил ООН.

27 ноября в газете Politico вышло интервью, в котором Волкер оценил итоги переговоров с Сурковым как «шаг назад». «Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению, — сказал Волкер. — Не знаю, каким после этого будет следующий шаг».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом же интервью Волкер высказал позицию американского руководства по поводу Украины. По словам спецпредставителя, президент США Дональд Трамп считает, что Киев должен получить назад «свои» территории.

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