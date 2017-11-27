Вашингтон, 27 ноября, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его встреча с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, прошедшая 13 ноября, стала «шагом назад» в плане обсуждения размещения миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе. Об этом Волкер заявил в интервью изданию Politico, опубликованному сегодня, 27 ноября.

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«Наша третья встреча, как вы сказали, была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине», — сказал Волкер.

Он высказал гипотезу, что это вполне может быть связано с отсутствие двусторонней встречи российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС.

Напомним, 10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву почти удалось разработать совместно с США, Германией и Францией проект резолюции ООН по миротворческой миссии в Донбассе.

13 ноября состоялась встреча Волкера с Сурковым, где предметно обсуждался вопрос с миротворцами.

После встречи с Сурковым Волкер встретился с Климкиным и проинформировал его о результатов переговоров по миротворцам. С тех пор Климкин пока не делал заявлений касающихся гипотетической миссии ООН в Донбассе.