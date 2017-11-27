Кронштадт, Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 21:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начали реконструкцию участка узкоколейной железной дороги Кронштадтской крепости для будущего парка «Патриот» Западного военного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Укладка шпал

Дарья Драй ИА REGNUM Изучение местности

В работах заняты более 200 военных железнодорожников и инженеров, хотя процесс только начался, поэтому масштаб работ пока не столь очевиден. К настоящему моменту военнослужащие уже очистили местность от сорняков и прочей растительности на площади 1500 кв. метров и приступают к укладке железнодорожного полотна длиной 300 метров.

Реконструируемый участок расположен в западной части острова Котлин, рельсы прокладывают по территории Комплекса мортирных батарей Кронштадтской крепости. Комплекс является объектом культурного наследия, так что работы специально ведут по технологиям начала ХХ века, без привлечения тяжелой строительной техники.

После открытия парка «Патриот» на узкоколейке будут демонстрировать боевые железнодорожные батареи калибра 180 мм, составлявшие в годы Великой Отечественной войны основу артиллерийской обороны Кронштадтской крепости.

Дарья Драй ИА REGNUM Найденные боеприпасы

Сооружения комплекса также постепенно приводят в порядок, в одной из батарей уже демонстрируют находки, сделанные в крепости, например, пушку XVIII века, которую археологи обнаружили в море в мае 2017 года и подняли со дна.

Предположительно, она принадлежала трёхмачтовому кораблю «Портсмут» 1714 года постройки, который участвовал в шведских походах. Линкор затонул из-за шторма в ночь на 1 октября 1719 года на подходе к острову Котлин.

Напомним, создание в Кронштадте военно-патриотического парка «Патриот» может быть утверждено постановлением правительства РФ зимой или весной 2018 года.

Изначально предполагалось, что парк будет специализироваться только на военно-морской тематике. Однако в сентябре 2017 года было решено, что там появятся также сухопутный и военно-воздушный кластеры, основу которых составит историческая техника из арсеналов и демилитаризованная боевая техника и вооружение ЗВО.

Помимо мортирных батарей в состав парка «Патриот» войдут и другие земли и объекты Минобороны, утратившие военное назначение, но являющиеся культурным наследием, например, комплекс зданий Нового Адмиралтейства, Восточная Усть-Рогатка, «Голландская кухня», южная оградительная стенка Морского канала, батарея «Князь Меньшиков».

На территории Кронштадтского адмиралтейства появятся зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств, тренажерные комплексы. Форт Кроншлот будет демонстрировать инновационные технологии, там разместится школа юнг, водолазный комплекс, яхт-клуб и шлюпочная база.