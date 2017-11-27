Москва, 27 ноября, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Почти в два раза может вырасти число регионов, размещающих долговые бумаги. Об этом говорится в презентации директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константина Вышковского, опубликованном на сайте министерства.

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Сейчас наибольшие объемы привлечения заемных средств регионам обеспечивают банковские и бюджетные кредиты.

«Количество субъектов — эмитентов ценных бумаг может вырасти в 2017 году с 22 до 40», — отмечается в документе.

Кроме того, эксперты прогнозируют двукратный рост привлечения по ценным бумагам по итогам года.

Семь субъектов Российской Федерации имеют коммерческие и бюджетные долги, совокупная сумма которых превышает региональные доходы. Также, по данным экономистов, у четырех регионов доля краткосрочных обязательств составляет более 50% доходов, а у трех регионов ежегодные платежи по долгу составляют более половины их годовых доходов.

У 16 регионов сумма долга составляет 85—100% от суммы годовых доходов, у 31 региона эта доля составляет от 50% до 80%. При этом у 31 региона страны сумма задолженности — менее 50% от доходов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла федеральный бюджет на 2017—2020 годы, по мнению депутатов, регионы в 2018 году получат беспрецедентную поддержку — дополнительное перераспределение средств в размере почти 1 трлн рублей по 2018 году сделало этот бюджет сбалансированным.