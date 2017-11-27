Нижний Новгород, 27 ноября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. К проекту бюджета Нижегородской области на 2018 год поступило более 40 замечаний и предложений. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном Заксобрании по итогам заседания бюджетного комитета, на котором в первом чтении был рассмотрен проект областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

В ходе заседания бюджетный комитет поддержал ряд предлагаемых поправок и предложений.

Часть из них в ходе заседания комитета была поддержана депутатами, но не все. По ряду замечаний депутаты решили дождаться более точных данных по финансированию каждого конкретного направления из федерального и областного бюджетов.

По словам главы бюджетного комитета Александра Шаронова, целый ряд направлений нуждается в увеличении финансирования: «Это касается поддержки АПК, вопросов предоставления жилья детям-сиротам, поддержки МСУ».

При этом он отметил, что экономика Нижегородской области, также как и России, находится в стагнации, что негативным образом сказывается на росте доходной части бюджета. С учетом при верстке бюджета возникают сложные дискуссии, касающиеся финансовых обязательств региона по различным статьям.

В проекте бюджета на 2018 года наибольший объем ассигнований предусмотрен на социальную политику — 30,9%, образование — 28,4%, национальную экономику — 13,2%, здравоохранение — 7,9%, межбюджетные трансферы общего характера — 6,4%.

Расходы на финансирование отраслей социальной сферы на 2018 год сформированы в объеме 96,481 млрд. рублей, что составляет 70% в общих расходах областного бюджета.

В бюджете заложено повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений Нижегородской области с 1 января 2018 года: педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп при школах, школах — детских садах — на 2,5%; педагогическим работникам общеобразовательных организаций — на 5%; педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей — на 10,3%; преподавателям и мастерам производственного обучения — на 6,8%; профессорско-преподавательскому составу и научным работникам образовательных организаций высшего образования — на 16,7%; педагогическим работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обучение — на 5%.

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Врачам и иным работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) обещают прибавку в 16,7%, среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему предоставление медицинских услуг) — в 16,7%; младшему медицинскому персоналу — в 31,3%; работникам учреждений культуры — в 16,7%; социальным работникам, включая социальных работников медицинских организаций — в 31,3%.

Проект областного бюджета на 2018 год по доходам составит 141,112 млрд рублей, по расходам — 140,2 млрд рублей. Профицит бюджета — 917 млн рублей.

По итогам заседания проект областного бюджета был рекомендован к принятию в первом чтении. Он будет рассматриваться на заседании Заксобрания 30 ноября.