Москва, 28 ноября, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Китайские инвестиции в белорусскую экономику в последнее время являются источником нескончаемых восхвалений и предметом гордости белорусских СМИ. Как обстоят дела с другой стороны и что по поводу белорусской перспективы думает Китай, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Антон Безносюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

Действительно, слова при открытии Китайско-Белорусского экономического и торгового форума 11 мая 2015 года произносились очень громкие. Председатель КНР Си Цзиньпинь хвалил географию Белоруссии как условие использования ее в качестве идеального хаба для транспортировки грузов между Европой и Азией. Можно было предположить, что «Новый шелковый путь» без Белоруссии просто не представлялся бы возможным.

И вот за прошедшие два года можно путем сравнения сделать некоторые выводы. Практическая часть технопарка «Великий камень», открытого Китаем в Белоруссии, так и остается опорным пунктом в строительстве транспортных магистралей. Но ничего уникального и единственного в такой стратегии не прослеживается, примерно так же Китай осваивает территории и других восточноевропейских стран. Если же сравнивать с усилиями Китая, направленными в сторону Африки, то окажется, что там интенсивность превосходит европейскую на порядки.

Почему так происходит, читайте в статье: Почему в Минске туземцы, а в Пекине — бусы: «Великий Камень»

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