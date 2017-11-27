Москва, 27 ноября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Чечня, Ингушетия и Дагестан являются самыми непьющими регионами России. Такие данные следую из аналитического доклада «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2017», подготовленного федеральным проектом «Трезвая Россия» совместно с ВГТРК.

Франсиско Гойя. Пьяница. 1776

В первую десятку «самых трезвых» регионов также входят Карачаево-Черкесия, Белгородская и Ростовская области, Ставропольский край, Астраханская и Волгоградская области, Кабардино-Балкария.

Москва занимает в списке 32-е место, а Подмосковье находится ниже сразу на десять позиций — 42-е место. Санкт-Петербург занимает 37-ю позицию в рейтинге.

Тройку самых пьющих регионов России, как следует из доклада, составляют Магадан, Ненецкий автономный округ и Бурятия. За ними следуют Чукотка, Пермский край, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области и Забайкалье.

Как сообщается, при составлении рейтинга специалисты руководствовались несколькими критериями, среди которых — число умерших от алкоголя, количество состоящих в медучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», число преступлений и правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Также во внимание принимались данные об объёмах продаж алкогольной продукции и количестве часов в сутки, в течение которых действует запрет на продажу алкоголя в конкретном регионе.

«Основная задача ежегодного рейтинга заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также её последствия в каждом из регионов нашей страны, — заявил руководитель проекта Султан Хамзаев. — Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет региональным начальникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в своих субъектах».