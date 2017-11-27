Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. 24 ноября в Санкт-Петербурге завершился кинофестиваль Potential Fest, посвященный короткометражным фильмам молодых режиссеров. Главное жюри — обычные зрители — определили победителя смотра.

пресс-служба фестиваля Potential Fest Фестиваль пресс-служба фестиваля Potential Fest

В основной программе фестиваля приняли участие короткометражки, завоевавшие награды главных киносмотров России в 2017 году. Среди них — Молоко» Дарьи Власовой, «Пустите детей» Александра Домогарова-мл ., «Как большие» Оксаны Карас, «Лучшее… от первого лица» Александра Цоя, «Пассажир» Егора Абраменко и другие.

Главную награду фестиваля — Приз зрительских симпатий — завоевал фильм «Время жить, время умирать» Михаила Полякова. Специальный приз от телеканала КиноТВ получил фильм «Стрела» Евгения Никитина, уступивший победителю лишь несколько баллов.

Помимо вручения наград, на торжественной церемонии закрытия показали короткометражную ленту «Огонь» Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой, одержавшую победу в питчинге Кино. Платформы Potential и получившую грант размером 450 тыс. рублей на съемки.

пресс-служба фестиваля Potential Fest Фестиваль пресс-служба фестиваля Potential Fest

В ходе церемонии объявили новый конкурс на грант, однако в 2018 году победителя, которому Кино. Платформа окажет финансовую помощь, выберут не на питчинге, а по итогам прохождения нескольких этапов. Подробные условия участия в конкурсе объявят позже.

«У нас меняются как условия участия в нашем главном конкурсе, так и возможности, которые мы хотели бы предложить в 2018 году, — сообщил учредитель Кино. Платформы Potential Борис Латкин. — Надеемся, наша новая задумка успешно воплотится в жизнь, и в результате мы получим качественный продукт, способный привлечь и заинтересовать широкую зрительскую аудиторию среди молодежи и людей среднего возраста».

Также в программу фестиваля вошли мастер-классы различных деятелей кинематографического искусства, показ программы «Ночь пожирателей рекламы» и дискуссия «Как заниматься кино и зарабатывать?», в которой приняли участие молодые режиссеры.