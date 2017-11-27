Москва, 27 ноября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Следственный комитет России рассматривает все версии убийства членов семьи Романовых, сообщила старший следователь по особо важным делам СК Марина Молодцова в ходе конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» в Сретенском монастыре столицы.

Император Николай II и его семья

«Выдвинуты и проверяются все возможные версии, в том числе о полном уничтожении тел с помощью огня и кислоты в районе Ганиной Ямы», — сообщила Молодцова.

Она добавила, что в рамках расследования данной версии были взяты образцы почвы с территории монастыря царственных страстотерпцев. По их данным назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

По словам Молодцовой, после возобновления следствия по делу о гибели членов семьи Романовых было назначено 34 судебные экспертизы, направленные на «идентификацию тел погибших». Кроме того, проводятся исследования останков людей, обнаруженных в двух захоронениях в Поросенковом логу. Следователям предстоит разобраться в причинах смерти, а также установить пол и родственные связи с царской семьей.

«С момента возобновления следствия допрошено более 20 свидетелей, проведены обследования мест, где были обнаружены останки. Также будет проведена психолого-историческая экспертиза для разрешения вопроса о возможном ритуальном характере убийства», — отметила Молодцова в ходе конференции.

Напомним, останки предположительно Романовых, расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, были найдены 12 июля 1991 года. Позже экспертиза подтвердила, что все девять скелетов, найденных на Коптяковской дороге, принадлежали членам царской семьи. В 1998 году они были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

В 2007 году под Екатеринбургом были найдены останки предположительно сына и дочери Николая Романова — Алексея и Марии. В 2015 году СКР возобновил расследование уголовного дела по факту убийства семьи Романовых.