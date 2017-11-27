Буэнос-Айрес, 27 ноября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Причиной взрыва на подводной лодке «Сан Хуан» могла стать высокая концентрация водорода в воздухе, однако это лишь предположение, передает 27 ноября Sputnik со ссылкой на представителя ВМФ Аргентины Энрике Балби.

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К указанному предположению в военном ведомстве пришли ввиду того, что на борту подводной лодки не было торпед, то есть специалисты пошли по пути поиска источника взрыва.

«Мы предполагаем, что взрыв мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Если причиной является водород, то мы не знаем, почему произошла его концентрация», — сказал Балби.

При этом замыкание и детонацию взрывоопасного вещества могло вызывать попадание воды на аккумуляторы, которые замкнули, и возник «дым без огня».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на пропавшей подлодке «Сан-Хуан» было больше людей, чем положено.

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Напомним, дизель-электрическая субмарина аргентинского ВМФ пропала у берегов Аргентины 15 ноября. На борту субмарины находятся 44 человека.

Поисково-спасательная операция в Атлантическом океане продолжается с 16 ноября, не исключено, что на подводной лодке произошел взрыв. При последнем сеансе связи экипаж сообщил об аварии.