Москва, 27 ноября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Рубль продолжил укрепляться 24 ноября, завершив неделю приличным ростом впервые с начала октября 2017 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В поддержку российской валюты выступила дорожающая нефть, вернувшийся спрос со стороны иностранных спекулянтов, а также ослабление позиций доллара. По итогам сессии пара доллар/рубль закрылась на минимумах начала ноября 58,20 руб., тогда как евро/рубль выросла на 0,5%, до 69,50 руб.

«Помимо налогового периода, силы российской валюты в последние дни подпитывало угасание интереса к доллару», — отметил эксперт.

В рамках недавнего протокола глава Федрезерва выразила обеспокоенность по поводу низкой инфляции, что подпортило настроения по доллару и сыграло на руку валютам развивающегося сегмента в целом, поскольку расценивается как сигнал к более сдержанному ужесточению политики ФРС в дальнейшем после декабрьского повышения ставки.

«Также об улучшении спроса на рубль говорят результаты недавнего аукциона, где спрос превысил предложение в несколько раз. Похоже, пик страхов по поводу введения новых санкций прошел, и нерезиденты снова возвращаются к российским активам», — полагает Ковалев.

Нефть Brent возобновила подъем на прошлой неделе и торгуется неподалеку от 2,5-летних максимумов. 30 ноября состоится главное для рынка черного золота событие — заседание ОПЕК+, от которого ждут продления сделки по ограничению добычи.

«Поскольку этот сценарий уже заложен в ценах, потенциал дальнейшего удорожания актива выглядит ограниченным, а значит, и поддержка для рубля с этого фронта невелика. В краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепление, если спрос на доллар на международном рынке не вернется», — считает эксперт.

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