Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Открытие нового международного аэропорта «Платов» — событие, безусловно, всероссийского масштаба. Впервые почти за четверть века с нуля построены новые воздушные ворота, что уже само по себе является чем-то грандиозным. Но вместе с всеобщим ликованием и запуском фейерверков по этому поводу ожидаются явные проблемы с транспортным сообщением. Как сообщает ИА REGNUM, это связано с острой нехваткой связующего с аэрогаванью транспорта.

Donland.ru По дороге в аэропорт

Напомним, связать Ростов-на-Дону (город, в котором проживает более 1 млн человек — прим. ИА REGNUM ) с «Платовым» должны 20 новых автобусов вместимостью 16−20 мест. Они будут курсировать от главного железнодорожного вокзала и железнодорожной станции «Сельмаш» с интервалом в 20−30 минут. Если взять в расчёт, что только один авиарейс предполагает навскидку хотя бы 100 пассажиров, то этого явно недостаточно.

Региональные власти вопрос, очевидно, не продумали. Такого мнения придерживается известный ростовский блогер Артемий Зайцев. Он привёл в пример другие российские города, в которых нехватка транспорта обернулась ростом нелегальных перевозок (грешат этим Иркутск и Москва). А это, на минуточку, не только бизнес (зачастую криминальный, так как за маршруты идут настоящие войны), но и качество предоставляемых услуг. Ни для кого не секрет, что нелегальные перевозки — это, по существу, риск. И в первую очередь для пассажиров.

«Когда власть не справляется и не удовлетворяет спрос на транспорт, появляются нелегальные перевозчики. Проблема стоит очень остро в Москве. Собянин даже предложил Путину разрешить конфисковывать маршрутки у нелегальных перевозчиков. Когда не работают законы, власти Москвы просто мешают работать нелегальным маршруткам. Их выдавливают с территорий рядом с вокзалами с помощью грубой физической силы», — привёл пример Зайцев в своём блоге.

Он отметил, что чиновничье бездействие в этом вопросе породит следующее:

«Рынок всё разрулит! Только потом надо будет властям как-то наводить порядок в этой сфере. И закрыть этот тёмный бизнес будет нелегко. Например, в Иркутске нет никакого порядка. Каждая пятая маршрутка работает нелегально. Я не говорю, что у нас в области всё хорошо. У нас тоже есть проблемы с нелегалами с направлениями на Азов и в Новочеркасске. Но зачем отдавать им ещё и «Платов»? Сфера нелегальных перевозок потенциально очень криминальна. Нам не надо, чтобы в Ростове появился криминал, который курирует, защищает, крышует ещё и этот бизнес», — заключил блогер.

Можно в пример привести ещё один российский регион. Так, в Хабаровском крае криминальные структуры практически буквально «душат» легальных перевозчиков, вытесняя их с рынка. Причём предпринимателей, работающих на законных основаниях, обстреливают, им угрожают. При этом нелегалы не участвуют в проведении тендеров на распределение маршрутов, не участвуют в содержании автовокзалов, не платят налоги, кроме того, их транспортные средства не отвечают требованиям безопасности. И навести в этой сфере порядок никак не получается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый аэропорт «Платов» принял первый самолёт, вылетевший из международного аэропорта Ростова-на-Дону с VIP-персонами на борту, утром 18 ноября. На открытии аэрогавани побывал министр транспорта России Максим Соколов. Официально аэропорт будет запущен 1 декабря. Вместе с тем продолжат работу до весны 2018 года старые воздушные ворота, расположенные в черте города-миллионника.