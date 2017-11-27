Вашингтон, 27 ноября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Лидер меньшинства в палате представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп, а не продюсер Харви Вайнштейн, виновен в серии скандалов по поводу сексуальных домогательств, сообщает 27 ноября The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Не Харви виноват в скандалах, выборы президента США виновны в том, что произошло с Харви», — подчеркнула Пелоси.

Трамп был обвинен по меньшей мере 24 женщинами в неуместном сексуальном поведении. Как отмечают эксперты, все эти скандалы были задействованы для того, чтобы помешать ему избраться на высшую должность в стране.

Президент отвергал практически все обвинения, за исключением одного, видео с которым было опубликовано за неделю до выборов. Тогда Трамп извинился, отметив, что был не прав.

Напомним, известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Данные обвинения полиция США расследует как в стране, так и за рубежом. Вайнштейн отвергает подобные обвинения.

Вслед за Вайнштейном преследованиям подверглись и другие известные политики и актеры. В частности, звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси, актер Стивен Сигал, а также ряд членов Конгресса США.