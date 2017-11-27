Вашингтон, 27 ноября, 2017, 08:11 — ИА Регнум. 20 ноября: «Колорадо» вырывают победу у «Детройта» в овертайме

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В ночь с 19 на 20 ноября в Детройте на Литтл Сизарс-Арена проводилась встреча между денверскими «лавинами» и детройтским «Ред Уингз». На воротах «Колорадо» стоял второй вратарь команды — Джонатан Бернье, у «Детройта» — Джимми Ховард.

В первые минуты игры вратарям обеих команд пришлось серьёзно выложиться, ибо атакующие звенья команд были настроены решительно. Открыть счёт удалось лишь под конец периода: уступающий по броскам «Детройт» открыл счёт благодаря усилиям Джастина Абделкейдера — 1:0. Подхватив голевое чутьё, нападение «Детройта» устремилось вперёд, заставив напрячься голкипера «Эвеланш». Завладев шайбой и проведя пару острых контратак, «Колорадо» сравняли счёт благодаря идеально сработанной игре защитников 1-го звена — 1:1.

В начале второго периода «Эвеланш» овладели большим численным преимуществом, что позволяло им иметь на поле 5 против 3 игроков соперника. Попытки реализовать своё преимущество оказались тщетными, вратарь «Детройта» спас свою команду. Всю вторую половину второй 20-минутки «Детройт» провёл в зоне соперника, прижав «Колорадо» у своих ворот. Этот длительный прессинг не мог не закончиться заброшенной шайбой, поэтому скоростной и юркий Андреас Атанасиу отправил шайбу в ворота «лавин» — 2:1, «Детройт» вырывается вперёд.

«Детройт» продолжал давить «Колорадо» и в первой половине третьего периода, но мужественная игра Джонатана Бернье помогла спасти ворота «лавин». В середине периода мощный бросок Николаса Кронвалля сделал счёт 3:1, казалось бы, уже не оставив никаких шансов «Колорадо». Но заведённый на победу «Эвеланш» смог исправить ситуацию в счёте всего за 6 минут. Сперва заброшенной шайбой отметился Наиль Якупов, сократив отставание до одной шайбы — 3:2. Затем Натан Маккиннон сравнял счёт при игре в шесть полевых игроков, без вратаря — 3:3!

Благодаря этим шесть минутам «Колорадо» наиграли на победу и уже в овертайме выявили победителя этой встречи — 3:4, победной шайбой отметился Натан Маккиннон.

26 ноября, воскресенье: «Сент-Луис Блюз» вырываются на первое место в НХЛ благодаря победе над «Миннесотой»

26 ноября в Сент-Луисе в Скоттрэйд-центре проходил матч между «Блюз» и «Миннесотой Уайлд», встречу судили канадские судьи Стив Козари и Жан Эбер.

Встреча началась с удалений со стороны «Уайлд», которые привели к пропущенному голу от «Сент-Луиса». Пол Штястны реализовал численное преимущество своей команды уже на шестой минуте встречи — 1:0. Вскоре «Блюз» удвоил своё преимущество в счёте благодаря форварду Дмитрию Яшкину — 2:0. На последующей после пропущенного гола контратаке Микко Койву мог сократить отставание своей команды до одного гола, но мастерство Джейка Аллена («Сент-Луис») не позволило ему это сделать.

За две минуты до конца периода прекрасная игра 1-го звена «Блюз» позволила им сделать счёт неприлично разгромным — 3:0, Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Во втором периоде «Сент-Луис» так и не смог забросить шайбу ворота «Уайлд», Деван Дубник выдал прекрасную игру на воротах в этом периоде. К счастью для «Уайлд», не пропустив ни одного гола в этом периоде, они смогли забросить долгожданную ответную шайбу в ворота «Блюз», сольным голом отметился Чарли Койл — 3:1.

В самом начале третьей 20-минутке удаляется лидер «Блюз» Александр Стин, но и без него «блюзмен» смогли забросить четвёртую шайбу в ворота «Уайлд» — 4:1. Вспомнив, что они в большинстве, «Уайлд» смогли забить шайбу за 5 секунд до окончания своего численного преимущества — 4:2, отличился Зак Митчелл. В середине периода счёт становится неприятным для «блюзменов», так как форвард «Уайлд» Эрик Стаал реализовывает очередное численное преимущество своей команды — 4:3, отставание «Миннесоты» сократилось до одного гола. Распознав всю серьёзность ситуации, Джейден Шварц и Сэмми Блейз отличились по голу, не оставляя «Миннесоте» шансов на победу в матче — 6:3.

По итогам этой встречи «Сент-Луис» добыли победу, выводящую их на первое место в таблице лидеров НХЛ.

26 ноября, воскресенье: Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Мейпл Лифс», который стал для него 20-м в карьере в НХЛ

В ночь 26 ноября в Торонто в Эйр Канада-центр прошла встреча между столичным «Кэпиталз» и местным «Торонто Мейпл Лифс».

После выигранного «Торонто» вбрасывания последовала опасная атака на ворота «Кэпиталз», Митчеллу Марнеру удалось нанести острый бросок, но Холтби парировал его. На контратаке центрфорварду «Кэпиталз» Джей Биглу удалось выйти из-под прессинга защитников «Торонто» и нанести обостряющий бросок, но вратарь «Торонто» спокойно поймал шайбу в ловушку.

В середине периода несладко пришлось вратарю «Вашингтона» Брейдену Холтби. Буквально возле его щитков развивалась борьба за шайбу, но он смог контролировать ситуацию и не дать «Торонто» завладеть шайбой. На 12 минуте матча счёт был наконец-то открыт. Александр Овечкин, находившийся под опекой защитников «Мейпл Лифс», нанёс мощнейший бросок прямо в нижний дальний угол ворот Кёртиса Макэлинни («Торонто») — 1:0. Под занавес периода «Вашингтон» получает численное преимущество на две минуты и тут же его реализовывает, выиграв вбрасывание и сделав передачу на Овечкина, они уже обеспечили себе гол. Всё так и получилось — Александр молниеносно отправил шайбу в ворота «Торонто» — 2:0.

Российский форвард не успокоился и во втором периоде, сразу же устремился в атаку и нанёс два опасных броска подряд. К Овечкину стал подключаться другой российский форвард «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, нанёсший проверочный бросок по вратарю. В середине периода «Вашингтон» смог забросить долгожданную третью шайбу в ворота «Мейпл Лифс», на этот раз отличился молодой вингер «Кэпс» Якоб Врана — 3:0. В начале третьего периода «Торонто» смогли вернуться в игру, забросив свой первый гол во встрече, отличился Джейк Гардинер с передачи Остона Мэттьюса.

Вскоре счёт на табло стал 3:2, российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отправляет шайбу в ворота «Кэпс», тем самым заставив напрячься игроков «Вашингтона». «Торонто» продолжало наседать на ворота «Кэпиталз», но совместными усилиями игроков «Кэпиталз» ворота остались неприкосновенными. Опытный и холоднокровный Александр Овечкин смог спасти команду в напряжённой ситуации, забросив ещё одну шайбу ворота «Торонто», не оставив «кленовым листьям» шансов на победу — 4:2.

По итогам встречи Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Торонто», который стал для него 20-м в карьере в НХЛ. Александр показал отличный, быстрый хоккей, в очередной раз напомнив всем, что его ещё рано списывать со счетов. Этот хет-трик Овечкина позволил ему обогнать Никиту Кучерова в гонке бомбардиров лиги, у которого 17 шайб в 23 играх этого сезона. У Александра теперь на счёту 18 заброшенных шайб в 25 матчах.