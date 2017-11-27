Каир, 27 ноября, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Власти Египта отпустили на свободу 17 из 57 гомосексуалистов, арестованных после злополучного концерта с гей-пропагандой в Каире, передает Associated Press.

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Геи были осуждены на три года условно за «разжигание разврата». Они должны будут оплатить штраф в размере 5000 египетских фунтов ($285) и больше не попадаться.

Остальные 30 человек, задержанных с конца октября после концерта ливанской инди-группы Mashrou' Leila, пока остаются в заключении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября египетская полиция сообщила об аресте семи человек за «пропаганду гомосексуализма» — активисты размахивали «радужным» флагом на концерте инди-группы Mashrou' Leila в Каире.

Позднее аресты коснулись египетских поклонников ливанского инди-рока и ЛГБТ-активистов, которые не принимали непосредственного участия в инциденте с флагом.