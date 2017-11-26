Аддис-Абеба, 27 ноября, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Этнические столкновения в Эфиопии на прошедшей неделе привели к десяткам погибших и пострадавших, военные арестовали более ста человек в провинциях Сомали и Оромия, передает Associated Press.

Мужчины с оружием. Эфиопия

Согласно заявлению пресс-секретаря правительства Эфиопии Негери Ленко, официальное число жертв насилия в юго-восточной и центральной части страны за неделю составило 20 человек. 98 участников столкновений были арестованы в Оромии и пятеро в провинции Сомали.

Столкновения происходят между представителями народности оромо и сомалийцами, они связаны с обострением конфликта на пограничных территориях, откуда после сентябрьских столкновений бежали тысячи человек.

В настоящий момент в районах столкновений развернуты правительственные войска, также усилены части армии Эфиопии на границе с Сомали.

Столкновения между этническими сомалийцами и представителями народности оромо в Эфиопии не прекращаются с апреля 2017 года.