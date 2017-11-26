Сараево, 26 ноября, 2017, 23:40 — ИА Регнум. 25 ноября в Боснии и Герцеговине одновременно отмечалось два важных события — День государственности и 74-я годовщина образования Федеративного государства Югославия. Оно было учреждено на Антифашистском вече народного освобождения Югославии 29 ноября 1943 года в городе Яйце. Тогда было принято решение об образовании временного правительства «Национального комитета по освобождению Югославии» и одобрен план создания конституции федеративной Югославии с признанием национальных прав всех народов страны. На историческом заседании присутствовал Иосип Броз Тито, возглавивший на тот момент основные антифашистские силы Югославии. 142 делегата Антифашистского вече представляли все народы учреждаемого единого государства. В СФРЮ 29 ноября было национальным праздником. После кровопролитных братоубийственных войн в Югославии в 90-е годы прошедшего века ежегодные празднования в Яйце стали важным миротворческим инструментом.

Олег Калинин

На эти празднования в Боснию и Герцеговину ежегодно собираются тысячи людей из всех республик бывшей Югославии. В этом году в торжествах принимало участие не менее 2,5 тысячи человек, которые продолжают гордиться своей историей, чтить память антифашистского сопротивления и считают его цели и идеалы фундаментом ныне разрушенной единой страны.

Участники нынешней акции — представители 60 ветеранских и молодёжных общественных движений и организаций из ныне независимых югославских республик, несмотря на трагические события «братоубийственных девяностых», были единодушны в оценке сегодняшних угроз миру в Европе. По их убеждению это — возрождение фашизма и опасность его ползучего реванша.

В интервью ИА REGNUM председатель Союза ветеранов Словении доктор Тит Турншек заявил:

«Здесь, в Яйце, мы создали Югославию. Это было прекрасное и успешное государство. Об этом важно помнить прежде всего потому, что поводы и причины гражданских войн и междоусобных распрей, которые начались в 1991 году, до конца не ликвидированы. Этот праздник способствует укреплению мира, восстановлению сотрудничества и дружеских отношений между народами бывшей Югославии. Фашизм опять поднимает голову по всей Европе — от Скандинавии до Средиземноморья. И мы, антифашисты, должны объединять наши силы и совместно продемонстрировать нашу решимость противостоять фашизму.»

Нынешние торжества совпали с 75-летним юбилеем образования в 1942-м году не существовавшего до тех пор государства Боснии и Герцеговины. В основе этой государственности — также борьба антифашистского сопротивления во Второй Мировой войне. Она была провозглашена одновременно с созданием боснийского народно-освободительного движения на Антифашистском вече в Мрконич Граде. Этот город после расчленения Югославии стал административной единицей на территории Республики Сербской. Организаторами был намечен торжественный митинг и возложение венков памяти павших героев сопротивления у стен мемориального музея в доме, где произошло это историческое событие. Но согласование с властями Республики Сербской натолкнулось с рядом сложностей, а их отношение к мемориальному комплексу — дому-музею в Мрконич Граде, где в 1942-м году была провозглашена боснийская государственность, по мнению участников, продемонстрировало делегатам от ветеранских организаций из Боснии и Герцеговины, Словении, Сербии, Хорватии, Черногории, Македонии, Италии, Австрии и России подлинное отношение властей Республики Сербской к идеалам антифашистской борьбы.

Собравшиеся с недоумением и возмущением констатировали состояние мемориального комплекса, который находится в государственной собственности Республики Сербской. Здание доведено до полуразрушенного состояния с выбитыми стеклами, проржавевшими ставнями и заблокированной дверью. Участникам митинга пришлось проникать в помещение музея сквозь пробоины в стенах. Внутри участники юбилейных торжеств получили возможность увидеть, что экспозиция варварски разгромлена, остатки бесценных исторических экспонатов времен Второй Мировой войны свалены в кучи на проломанных полах. Мемориальная доска о знаковом событии в истории антифашистской борьбы и становления Югославии, украшавшая здание, была обнаружена в ближайшем мусорном контейнере.

Комментируя увиденное, председатель Союза антифашистов и ветеранов народно-освободительной борьбы Боснии и Герцеговины доктор Бакир Накаш отметил, что это — свидетельство того, насколько актуальны опасения фашистского реванша. В беседе с корреспонденом ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Администрация и руководители Республики Сербской не признают наших праздников. Мы просили разрешения на уход и реставрацию этого памятного места, но нам не разрешили. Мы также просили о проведении праздничных мероприятий, но нам было отказано. Я надеялся, что, помня нашу общую историю, уроки антифашизма, хотя бы городские власти помогут с организацией праздника, но нам сказано: «Говорите спасибо, что не запрещаем вам тут собираться». В Боснии и Герцеговине мы сохранили дом рождения Югославии в Яице, но здесь, в Республике Сербской, дом рождения Боснии и Герцеговины, к сожалению, уничтожен».

Характерно, что участник полицейского наряда пояснил, что пост выставлен не для охраны митинга, а чтобы участники митинга не создавали помех движению транспорта.

По итогу мероприятий руководители ветеранских организаций Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Хорватии приняли решение разработать проект декларации о защите завоеваний антифашистского сопротивления и памятников партизанской борьбе и общей победе во Второй Мировой войне.