Грозный, 26 ноября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» признался, что готов покинуть свой пост.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Не то, что я устал, не хочу служить…, — говорит глава республики. — Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, процветание».

По его словам, в Чечне пришло время «сделать изменения».

При этом Кадыров добавил, что выбор нового руководителя региона — это прерогатива руководства государства и решение народа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедших в 2016 году выборах главы Чечни за Рамзана Кадырова проголосовали почти 99% избирателей. Стоит отметить, что выборы в республике проходят прямым голосованием.

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