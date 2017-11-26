Москва, 26 ноября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Задача по денуклеаризации Северной Кореи является общей для России, Японии, Южной Кореи и США. Об этом заявил 26 ноября глава МИД Японии Таро Коно в интервью ТАСС.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По его словам, ядерные испытания КНДР несут угрозу не только для соседних стран, но и для всего мира.

По мнению министра, для преодоления кризиса вокруг ракетно-ядерной программы КНДР необходимо строго придерживаться международных санкций, и Россия в этом вопросе является важнейшим партнером Японии.

Коно добавил, что переговоры с Пхеньяном начнутся только после отказа КНДР от своей ядерной программы, а также после урегулирования вопроса с похищениями японских граждан спецслужбами Северной Кореи.

Глава внешнеполитического ведомства Японии считает, что в мире нет ни одно страны, которая хотела бы свергнуть существующее правительство КНДР.

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Напомним, 24 ноября 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не приемлет ядерные авантюры Пхеньяна и вместе с Китаем настаивает на выполнении резолюции ООН.

Москва совместно с Пекином также требует возобновления переговоров с Северной Кореей.

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