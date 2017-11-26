Счастье, ЛНР, 26 ноября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Тела трех диверсантов, убитых 23 ноября при попытке проникнуть на территорию Луганской народной республики, были переданы в районе города Счастье при участии представителей ОБСЕ. Соответствующее видео было опубликовано Народной милицией ЛНР 26 ноября в YouTube.

Флаг ЛНР

На записи показано, как представитель милиции ЛНР Андрей Марочко комментирует сотруднику ОБСЕ передачу тел диверсантов:

«Вы можете видеть три тела военнослужащих вооруженных сил Украины, которые погибли. Мы сейчас их будем передавать на подконтрольную Украине сторону».

Машина с надписью «Груз 200» прибыла на украинскую сторону, где тела поместили на носилки.

«Только что мы передали тела трех ВСУ-шников представителю министерства обороны Украины. Как всегда передача у нас прошла на высоком уровне. Была договорённость с обеих сторон о соблюдении тишины», — сказал председатель союз ветеранов Луганщины Сергей Шонин.

Марочко в интервью добавил, что милиция, придерживаясь международных норм, передала трех украинских военнослужащих для нормального захоронения.

«Мы считаем, что каждый воин имеет право. Чтобы он был погребен и отдан земле по всем христианским законам», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2017 Марочко заявил, что Киеву были переданы тела трех украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию республики.

По словам представителя милиции, диверсанты пытались проникнуть в ЛНР и осуществить ряд провокаций, доказательством чего является наличие у убитых гражданской одежды и специальной экипировки.