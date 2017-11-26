Вашингтон, 26 ноября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Граждане США установили очередной рекорд по покупкам: в день начала рождественских распродаж 24 ноября они потратили за сутки $5 млрд в интернете, сообщает CNN.

Траты

По данным исследовательской компании Adobe Digital Insights, это на 16,9% больше, чем в 2016 году. Компания отслеживает покупки на 100 сайтах крупнейших американских ритейлеров.

Речь идет о покупках в интернете, итоги оффлайн-распродаж еще не подведены. Однако итоги подводят интернет-гиганты: акции компании Amazon на пике продаж подорожали более чем на 2%, а состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса выросло на $2,4 млрд.

По предварительным данным компании ShopperTrak, в магазины пришло на 1% меньше покупателей, чем годом ранее. Сколько они потратили — уточняется.

Американские ритейлеры надеются на продолжение трат жителей страны, поскольку впереди еще «киберпонедельник», когда онлайн-ретейлеры торгуют со значительными скидками. Adobe Digital Insights ожидает в этот день нового рекорда — $6 млрд.

По данным маркетинговой компании Criteo, 40% покупок в «черную пятницу» были сделаны с мобильных телефонов, рост доли пользователей смартфонов в покупках составил 11%.

Reuters также отмечает, что в 2017 году покупатели в магазинах были более сдержанны: уже не было давок на входах и меньше спонтанных покупок. Многие покупатели вообще приходили в магазины лишь для того, чтобы посмотреть товар вживую, а затем купить его онлайн.