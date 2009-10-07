Москва, 26 ноября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Ночь на 26 ноября стала в Москве самой холодной с начала осени: столбики термометров опустились ниже отметки в минус 7 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Похолодание

К 8:00 мск 26 ноября температура воздуха в районе главной столичной метеостанции (ВДНХ) опустилась до минус 7,2 градуса. Предыдущий минимум осени был зафиксирован 3 ноября — тогда было минус 7,1 градуса.

Самым холодным 26 ноября было в 1890 году, когда в Москве температура воздуха составила минус 32,8 градуса.

В целом 26 ноября ожидается облачность, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 3.

Атмосферное давление повысится до 755 мм рт.ст.