Санкт-Петербург, 17 марта, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Петербургский Цирк на Фонтанке объявил о закрытии продажи билетов на представление со слонами «Итальянский цирк Togni» согласно распоряжению Министерства культуры РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Цирк на Фонтанке

В связи с угрозой распространения нового вида коронавируса на территории города, все подведомственные Минкультуры учреждения закрываются, среди них и Цирк на Фонтанке.

«Мы закрыли продажи билетов, те, кто приобрел, может вернуть либо перенести посещение на другое время», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в цирке.

Напомним, о прекращении допуска посетителей объявил Русский музей. Александринский театр будет давать спектакли в режиме онлайн.