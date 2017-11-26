Буэнос-Айрес, 26 ноября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Борт аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» за несколько дней до исчезновения покинули два моряка: они сошли на берег в Ушуайе, заявил 25 ноября представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Juan Kulichevsky Подводная лодка «Сан Хуан» ВМС Аргентины

По его словам, 45 человек поднялись на борт лодки в Мар-дель-Плате. Два моряка покинули судно в Ушуайе, один из них — по личным причинам, у него заболела мать.

Другой лейтенант упросил начальство отпустить его, чтобы заняться оформлением документов на недавно купленный дом. Ему удалось сделать это буквально за несколько минут до погружения.

Так в ВМС прокомментировали сообщения СМИ о том, что на подлодке было больше людей, чем в списках. Бальби пояснил, что именно из-за сошедших на берег возникла путаница. Вместо лейтенанта, уехавшего оформлять собственность, на борт поднялся другой моряк.

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По данным ВМС Аргентины, на подлодке 38 спальных мест, остальных моряков размещают в торпедном отсеке. в продолжительных походах на борту San Juan могут находиться до 50 человек.

Напомним, о судьбе экипажа ничего не известно с 15 ноября, когда подлодка, совершавшая переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, перестала выходить на связь. При последнем сеансе связи экипаж сообщил об аварии.

В ВМС Аргентины заявили, что был зафиксирован одиночный взрыв, который может быть связан с исчезновением подлодки. Поиски ведутся в экономической зоне Аргентины в Атлантическом океане.

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К поискам подлодки присоединилась Россия. Российский транспортный самолет Ан-124 накануне приземлился в городе Комодоро-Ривадавия с электроподлодкой на борту. Она может осуществлять поиск на глубине в шесть тысяч метров. Также Ан-124 доставил в Аргентину водолазов и оборудование, которое может помочь в поисках.