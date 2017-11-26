Буэнос-Айрес, 26 ноября, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Контр-адмирал ВМС Аргентины Габриель Гонсалес, командовавший базой в Мар-дель-Плата, попросил об отставке. Об этом сообщает агентство Telam.

Dario Alpern Подводная лодка на военно-морской базе Мар-дель-Плата

Гонсалес отвечал за информирование о ходе операции по поиску субмарины «Сан-Хуан» родственников подводников. Рапорт он подал еще 22 ноября. Именно на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата направлялась исчезнувшая субмарина.

О мотивах военного ничего не известно. Так, представитель ВМС Энрике Бальби в ходе пресс-конференции 25 ноября отметил только, что не располагает какой-либо информацией об этом на текущий момент.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 ноября в южной части Атлантического океана продолжаются поиски дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. Субмарина перестала выходить на связь 15 ноября.

По данным ВМС Аргентины, в районе, где предположительно пропала субмарина, был зафиксирован взрыв. На борту «Сан-Хуана» находились 44 моряка.

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