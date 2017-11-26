Буэнос-Айрес, 26 ноября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. За несколько дней до исчезновения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в южной части Атлантики два участника ее похода сошли на берег. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Martin Otero Подводная лодка «Сан-Хуан»

Он пояснил, что в пункте отправления, Мар-дель-Плате, субмарина взяла на борт 45 человек, однако один из них покинул судно в Ушуайе в связи с болезнью члена семьи. Из Ушуайи моряк вылетел домой, в провинцию Жужуй.

В этом же городе «Сан-Хуан» покинул еще один лейтенант, его место занял другой подводник. Изменения в составе произошли незадолго до ЧП, поэтому в списках возникла путаница, пояснил Бальби, и в СМИ появились сообщения о том, что на подлодке было больше людей.

Ранее отмечалось, что во время продолжительных походов экипаж «Сан-Хуана» может составлять до 50 человек. Спальных мест на подлодке 38, однако остальные моряки размещались в торпедном отсеке. Большая численность экипажа позволяет морякам уменьшить нагрузку на каждого.

Как сообщало ИА REGNUM, связь с подводной лодкой «Сан-Хуан» ВМС Аргентины пропала 15 ноября. Поисково-спасательная операция в Атлантическом океане продолжается, не исключено, что на субмарине произошел взрыв.

25 ноября российский транспортный самолет Ан-124 доставил в Аргентину водолазов и оборудование, которое может помочь в поисках.

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