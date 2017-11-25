Москва, 25 ноября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. В сельской местности России проживают условно «лишних» 15 млн человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 25 ноября на Общероссийском гражданском форуме в рамках дискуссии «Будущее экономики страны: роль агломераций».

Павел Марков. Утро на колхозной ферме

Дискуссия проходила с главой совета Центра стратегических разработок, председателем Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным.

«На примере РФ могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в 5−7 раз», — сказал мэр Москвы.

Далее он поставил вопрос о трудовой занятости «лишних» 15 миллионов жителей сельской местности России.

«У нас в сельской местности проживает условно «лишних» 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности в селе по большому счету не нужны», — добавил Собянин.

Мэр столицы констатировал, что это либо чиновники, либо соцработники, отметив, что все меньше людей на селе могут найти себе рабочее место, где нужно было бы высокопроизводительно качественно трудиться.

«Без изменения структуры расселения населения, без концентрации в крупных мегаполисах нам не поднять производительность труда, ни высокие технологии, ни науку, ни образование, ни здравоохранение, ни человеческий капитал», — подчеркнул он.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ), доля населения России, которая оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое, в сентябре 2017 года практические не изменилась по сравнению с сентябрем 2016 года. Об этом заявили 23% граждан.

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29% опрошенных могут позволить себе и членам своей семьи только продукты питания, покупка одежды вызывает трудности. 8% заявили, что денег не хватает даже на еду.

Оценивают свое материально положение как хорошее лишь 17% опрошенных.

В сельской местности РФ дела обстоят еще сложнее. 44% сельских жителей заявили о нехватке денег на базовые товары и продукты питания. Их доля по сравнению с маем 2017 года выросла на 4%.