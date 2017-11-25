Москва, 25 ноября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Несоответствующей экономическим вызовам назвал систему власти в России председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии, состоявшейся 25 ноября на Общероссийском гражданском форуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По его словам, уровень государственного управления, состояние и качество системы власти не позволяет решать экономические задачи, обсуждаемые на форуме. Сейчас в России, по мнению Кудрина, зарегулированы «многие вещи», что сказывается на развитии экономики и приводит к отставанию по сравнению с другими странами.

«Поэтому, когда мы говорим, с чего нужно начать, что нужно сделать, — это менять систему власти», — пояснил Кудрин.

В качестве примера негативного явления в российской экономике он назвал высокую смертность населения в трудоспособном возрасте.

«Мы вообще в стране имеем, ну, скажем, катастрофический уровень смертности в трудоспособном возрасте, по уровню стран худших в мире сегодня. Это катастрофа для России», — заявил он.

По мнению Кудрина, к росту показателя приводят старение населения, отсутствие достаточной медицинской помощи, и хронические болезни, от которых необходимо «спасать».

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