Луганск, 25 ноября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) будет идти тем же путем, что и прежде, заявил 25 ноября исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе заседания Народного Совета (парламента) ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

Цуканов М.В Флаг ЛНР

По его словам, ЛНР сохранит тот политический курс, которым шла республика при руководстве бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого.

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«Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — сказал Пасечник.

Он напомнил, что с 2014 года народ ЛНР решил отделиться от Украины и больше назад не вернется, несмотря на блокаду, постоянные обстрелы и другие способы давления на республику со стороны Киева.

Напомним, ранее Народный Совет ЛНР одобрил заявление Игоря Плотницкого о своей отставке и об утверждении исполняющим обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

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