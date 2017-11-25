И.о. главы ЛНР: Курс — на союз с Россией, верность Минским соглашениям
Луганск, 25 ноября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) будет идти тем же путем, что и прежде, заявил 25 ноября исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе заседания Народного Совета (парламента) ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».
По его словам, ЛНР сохранит тот политический курс, которым шла республика при руководстве бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого.
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«Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — сказал Пасечник.
Он напомнил, что с 2014 года народ ЛНР решил отделиться от Украины и больше назад не вернется, несмотря на блокаду, постоянные обстрелы и другие способы давления на республику со стороны Киева.
Напомним, ранее Народный Совет ЛНР одобрил заявление Игоря Плотницкого о своей отставке и об утверждении исполняющим обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.
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