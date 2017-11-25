Вашингтон, 25 ноября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Эксперты Соединенных Штатов высказали озабоченность по поводу возросшей угрозы со стороны Северной Кореи, сообщает 25 ноября Bloomberg.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

После успешного испытания двух межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерного оружия, которое существенно превосходит сброшенные американцами бомбы на Японию, угроза со стороны КНДР стала более ощутимой, отмечает издание.

Несмотря на то, что риторика президента США Дональда Трампа за последние недели несколько смягчилась, Пхеньян, тем не менее, не планирует останавливать свою ракетную программу.

Как отмечают эксперты, противоракетная оборона США, включающая в себя как спутниковые датчики круглосуточного слежения за малейшей активностью со стороны КНДР, так и многочисленные перехватчики, развернутые в Японии, Южной Корее и на кораблях ВМС США, должна справиться с любой потенциальной угрозой.

Однако, с другой стороны, никто не может просчитать вероятность того, насколько эффективно сработает каждая из составляющих противоракетной обороны Соединенных Штатов.

Специалисты разработали систему ускоренного реагирования на случай агрессии со стороны Северной Кореи: если Пхеньян запустит ракету в сторону США, то она будет мгновенно обнаружена американскими спутниками. Не пройдет и минуты, как начнет действовать командный центр в штате Колорадо. Далее будет определен тип ракеты, выпущенной КНДР, а значит и методы ее поражения. К сожалению, отмечают аналитики, данная система до сих пор не поставлена на вооружение.

Напомним, ядерная программа Северной Кореи, активизировавшаяся за последние месяцы, привела к резкому обострению противоречий между Пхеньяном и Вашингтоном. Несмотря на жесткую критику со стороны Белого дома, а также санкции, введенные СБ ООН, КНДР не намерена сворачивать свои разработки, конечной целью которых является создание ракеты, способной достичь США.