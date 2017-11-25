Вашингтон, 25 ноября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил последнего, что американская сторона прекращает поставки оружия курдским Отрядам народной самообороны. Об этом накануне, 24 ноября, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сообщается, что в ходе телефонного разговора, Трамп заверил Эрдогана, что дал чёткие указания своим генералам больше не поставлять оружие курдским Отрядам народной самообороны (YPG).

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Трамп «чётко высказался по вопросу прекращения этого сумасшествия».

Напомним, ранее Эрдоган прямо обвинил США в пособничестве террористам на территории Сирийской Арабской Республики. По словам турецкого лидера, террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помогают те, кто должен был с ними бороться.

«США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сами что сделали? Кучу долларов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали», — сказал Эрдоган.

Что касается курдов, то в Турции все их политические и военные организации считают террористическими. В США, напротив, долгое время рассматривали курдов как своих союзников на Ближнем Востоке. Именно благодаря США Иракский Курдистан получил автономию.

Однако в самой Турции, юго-восточные провинции которой населены преимущественно курдами, такое положение вещей крайне не устраивало, что вылилось в определенное охлаждение отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Турецкие власти, по сути, ведут войну против курдов на своей территории, а также в Сирии и Ираке. США все это время продолжали снабжать курдов оружием, а также помогали в обучении солдат.

Напомним, курды, которые проживают на территории четырех государств — Турции, Сирии, Ирака и Ирана — стремятся к созданию собственного национального государства. США решили использовать эти стремления, чтобы заручиться поддержкой курдов в своих делах на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курдским Отрядам народной самообороны (YPG) — это боевое крыло Курдского верховного комитета, непосредственно участвующее в сирийском вооруженном конфликте. Официально YPG не связаны с какой-либо конкретной политической партией, но де-факто являются в первую очередь боевым крылом курдской партии «Демократический союз» (PYD), которая представляет интересы сирийских курдов.