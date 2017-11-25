Вашингтон, 25 ноября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Известный своей ролью Россомахи в киносериале «Люди Икс» актер Хью Джекман заявил, что больше не будет сниматься в популярной франшизе, сообщает 25 ноября Reuters.

Eva Rinaldi Ростовая фигура Россомахи (Хью Джекман) в Музее мадам Тюссо

«Я знаю, что австралийцы не умеют вовремя покидать вечеринку, но после 17 лет все-таки пришло время с этим закончить», — заявил Джекман, говоря о том, что больше не будет сниматься в «Людях Икс».

Джекман получил известность в 2000 году, когда на экраны вышел первый фильм киноэпопеи. С тех пор актер снялся в восьми фильмах серии, последним из которых стал «Логан», вышедший на экраны в 2017 году.

Последняя картина разительно отличалась от всех остальных, в ней авторы сосредоточились на внутренних переживаниях героя, а не на бесконечных сценах сражений.

Фильм получил положительные отзывы кинокритиков и собрал в прокате более $600 млн. Создатели картины надеются, что фильм сможет побороться за самые престижные награды, что обычно не случается с продукцией, созданной на основе комиксов.

Напомним, голливудский актер Хью Джекман и ранее заявлял о том, что, возможно, фильм «Логан» станет последним фильмом с его участием, однако на этот раз он высказался более определенно.