Киев, 25 ноября, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины готовится к вводу в Донбасс миротворческой миссии, заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко, сообщает «Тиждень.ua».

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

По его словам, конкретные меры и сроки по переформатированию украинских сил в Донбассе с тем, чтобы взаимодействовать с миротворцами, пока не определены и будут известны лишь после того, как окончательно утвердится план ввода миротворческого контингента на Восток Украины.

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Генерал армии подчеркнул, что, хотя ни состава миротворческой миссии, ни других подробностей неизвестно, министерство обороны Украины уже начало готовиться к тому, чтобы принять миротворцев.

«Подготовительная работа уже ведется», — сказал Муженко.

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Он также отметил, что для ввода миротворческой миссии необходимо будет пересмотреть соответствующим образом расположение украинских войск в зоне ведения боевых действий в Донбассе.

Напомним, ранее Европарламент поддержал размещение в Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ как замена миротворческого контингента ООН.