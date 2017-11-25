Стрельба в лондонском метро: на станции Oxford Circus — паника
Лондон, 25 ноября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В Лондоне произошла стрельба в метро на станции Oxford Circus — сотрудники медицинской службы на месте оказали помощь семи пострадавшим, еще восемь человек были госпитализированы, сообщает 25 ноября Life со ссылкой на данные медицинской службы.
«Мы осмотрели семерых пострадавших на месте и доставили восьмерых в две центральные больницы Лондона с небольшими повреждениями. А одного доставили в травматологический центр с серьёзным повреждением ноги», — сказано в сообщении медиков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент случился вечером 24 ноября. Полиция лондонской подземки в официальном Twitter сообщила, что станция Oxford Сircus была закрыта в связи со стрельбой неизвестного.
«В настоящее время станция закрыта, пожалуйста, избегайте этого места», — говорилось в сообщении.
Очевидцы событий сообщили, что вокруг станции происходила паника. Эвакуированные из подземки люди с криками покидали место происшествия.
Около полуночи по местному времени полиция сообщила, что в результате работы «никаких следов подозреваемых, свидетельств выстрелов не было обнаружено». Полицейские продолжили работу и попросили находящихся в районе станции Oxford Street покинуть район.
Сейчас в нем продолжаются поиски злоумышленников.