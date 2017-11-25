Лондон, 25 ноября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В Лондоне произошла стрельба в метро на станции Oxford Circus — сотрудники медицинской службы на месте оказали помощь семи пострадавшим, еще восемь человек были госпитализированы, сообщает 25 ноября Life со ссылкой на данные медицинской службы.

Yottanesia Лондонское метро

«Мы осмотрели семерых пострадавших на месте и доставили восьмерых в две центральные больницы Лондона с небольшими повреждениями. А одного доставили в травматологический центр с серьёзным повреждением ноги», — сказано в сообщении медиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент случился вечером 24 ноября. Полиция лондонской подземки в официальном Twitter сообщила, что станция Oxford Сircus была закрыта в связи со стрельбой неизвестного.

«В настоящее время станция закрыта, пожалуйста, избегайте этого места», — говорилось в сообщении.

Очевидцы событий сообщили, что вокруг станции происходила паника. Эвакуированные из подземки люди с криками покидали место происшествия.

Около полуночи по местному времени полиция сообщила, что в результате работы «никаких следов подозреваемых, свидетельств выстрелов не было обнаружено». Полицейские продолжили работу и попросили находящихся в районе станции Oxford Street покинуть район.

Сейчас в нем продолжаются поиски злоумышленников.