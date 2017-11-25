Вашингтон, 25 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. После того, как 13-летняя миссия Кассини к Сатурну окончательно завершилась, астрономы уже думают о том, куда бы отправить новую орбитальную станцию, сообщает 25 ноября Science Friday.

Tatti777 Алмазы

Среди возможных претендентов для будущих исследований — ледяные гиганты, в частности Уран и Нептун.

Данные планеты являются хорошим выбором, потому что их удаленность от Земли создает трудности для изучения, но больше всего ученых интересует погода на этих планетах.

Астрономы считают, что внутри атмосферы Нептуна и Урана идут в прямом смысле алмазные дожди, так как запасы углеродов на этих планетах весьма существенны, убеждены ученые.

Под воздействием гроз метан превращается в углерод, который во время падения затвердевает, превращаясь вначале в графит, а затем — в алмаз.