Ученые: На Нептуне и Уране идут дожди из алмазов
Вашингтон, 25 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. После того, как 13-летняя миссия Кассини к Сатурну окончательно завершилась, астрономы уже думают о том, куда бы отправить новую орбитальную станцию, сообщает 25 ноября Science Friday.
Среди возможных претендентов для будущих исследований — ледяные гиганты, в частности Уран и Нептун.
Данные планеты являются хорошим выбором, потому что их удаленность от Земли создает трудности для изучения, но больше всего ученых интересует погода на этих планетах.
Астрономы считают, что внутри атмосферы Нептуна и Урана идут в прямом смысле алмазные дожди, так как запасы углеродов на этих планетах весьма существенны, убеждены ученые.
Под воздействием гроз метан превращается в углерод, который во время падения затвердевает, превращаясь вначале в графит, а затем — в алмаз.