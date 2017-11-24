Сколько на самом деле военных США в Сирии? — Пентагон раскрывает информацию
Вашингтон, 25 ноября, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Пентагон готов подтвердить «неофициальные» данные о военнослужащих в Сирии — по всей видимости, число американских военных в действительности превышает ранее заявленные 503 человека, сообщает Reuters.
По словам источников агентства в Министерстве обороны США, военное ведомство готово признать «ошибку в подсчетах» и сообщить о 2000 военных США, несущих службу в Сирии.
Объявление о действительном числе американских военнослужащих, а также о выполняемых ими боевых задачах, должно произойти на следующей неделе.
Ранее Пентагон отчитывался о 503 военнослужащих армии США в Сирии. В основном американские военные занимаются сопровождением курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) на севере ближневосточной страны.
Согласно заявлениям военных чиновников, сложность подсчета реального числа военнослужащих в Сирии и других странах связана с давно критикуемой системой Force Management Level (FML), используемой Пентагоном.
FML не учитывает частные военные компании и обслуживающий персонал армии, который также нанимается из США.
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