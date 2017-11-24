Рим, 25 ноября, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Европейская комиссия выделила 39,92 млн. евро на в помощь Италии для управлении миграционными потоками со среднеземноморского маршрута. Так комиссия выполняет свое обязательство, прописанное 4 июля 2017 года в плане действий по поддержке Италию, направленном на сокращение миграционного давления и повышение солидарности. Об этом 24 ноября сообщает портал Eunews.

Беженцы

Европейский комиссар по миграции Димитрис Аврамопулос пояснил, что с этим решением Европейская комиссия продолжает заявлять о своей поддержке Италии в ее усилиях по оказанию гуманитарной помощи мигрантам и беженцам в центральном Средиземноморье.

«Страна больше всех страдает от миграционных потоков из-за своего географического положения, но проблема не только Италии, проблема — глобальная», — подчеркнул комиссар. Он также настаивает на том, что Европейский Союз основан на принципах солидарности и совместной ответственности, поэтому Италия может рассчитывать на поддержку всей Европы.

Финансирование в рамках 11 проектов поможет улучшить услуги, предоставляемые мигрантам и просителям убежища, включая медицинское обслуживание, межкультурную коммуникацию и психологическую помощь в кризисных зонах. Будет также оказана финансовая поддержка людских ресурсам, закуплено оборудование в существующих и будущих приемных центрах, планируется и дополнительная поддержка органов, ответственных за наблюдение морских границ и операций по спасению.

Кроме того, комиссия, в настоящее время, оценивает дополнительный проект предложения, представленного итальянскими властями, для оказания помощи так называемым «уязвимым мигрантам», коими являются жертвы торговцев людьми и несопровождаемые несовершеннолетние.

Выделенная сумма в 39,92 млн. евро была предоставлена Италии в рамках Фонда по убежищу, миграции и интеграции, это добавляется к уже выделенным 634,25 млн. евро, которые Италия получила в рамках европейского финансирования национальных программ 2014−2020 на внутренние дела.