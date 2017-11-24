Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 22:37 — ИА Регнум. В самом центре Санкт-Петербурга — на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы — сегодня, 24 ноября открылась уличная фотовыставка #СеверныйКавказ_7историй. На ней представлены работы молодых фотографов из семи республик Северного Кавказа.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка #СеверныйКавказ_7историй

Авторы фотографий, представленных на выставке, работают в разных жанрах и видят свой родной край по-своему. Но они объединены одной идеей: стремлением разрушить сохраняющиеся стереотипы о Кавказе и с помощью фотографии передать, как красив и разнообразен этот необычный макрорегион России.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка #СеверныйКавказ_7историй

Выставка проходит при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и информационного агентства ТАСС.

«К сожалению, восприятие о Северном Кавказе — это в основном стереотипы, которые сложились в новейшей истории. Сегодня Кавказ — это совершенно другое», — говорит заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

Жители Санкт-Петербурга и гости города, пройдя по пешеходной Малой Садовой, смогут увидеть настоящий Северный Кавказ: его жителей, живописные пейзажи и исторические достопримечательности. Выставка будет работать в свободном доступе до 8 декабря.

Выставка #СеверныйКавказ_7историй ранее стартовала в Москве и, помимо Петербурга, будет представлена в российских городах-миллионниках: Омске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Уфе.