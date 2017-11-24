Екатеринбург, 24 ноября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общество с ограниченной ответственностью «Храм Святой Екатерины» получило разрешение на межевание территории под строительство храма. Соответствующий приказ был опубликован на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Святая Екатерина (икона XVII века)

Согласно документу, межевание будет проходить в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — набережной Рабочей Молодежи — Октябрьской площади. Ранее ООО «Храм Святой Екатерины» направляло в правительство Свердловской области обращение с просьбой согласовать размещение одноименного храма на улице Бориса Ельцина, рядом с Театром драмы.

Как сообщало ИА REGNUM, идея восстановления в Екатеринбурге храма в честь святой великомученицы Екатерины возникла в начале нового тысячелетия. Храм хотели возвести на историческом месте, на котором теперь расположена площадь Труда. Однако для этого пришлось бы снести фонтан «Каменный цветок», который стал одной из достопримечательностей города.

Жители города выступили против такой идеи и встали на защиту фонтана. В Екатеринбурге прошли многочисленные уличные акции протеста. В итоге власти города и Екатеринбургская епархия отказались от идеи, и был принят компромиссный вариант — на площади установили небольшую часовню.

Вновь идея восстановления храма появилась в 2016 году, а его строительство намеревались приурочить к 300-летию города, празднование которого состоится в 2023 году. На этот раз инициатива исходила от руководства Свердловской области, мэрии Екатеринбурга, РПЦ и представителей крупных уральских медных компаний УГМК и РМК. Строительство храма было запланировано в акватории городского пруда на насыпном острове, в результате чего он впоследствии получил название среди горожан как храм-на-воде.

Изначально против идеи строительства именно в этом месте выступило экспертное сообщество. Архитекторы города собрали подписи против строительства и подготовили экспертизу, согласно которой строить храм в акватории городского пруда небезопасно для метрополитена. Дело в том, что под водоёмом проходит линия «подземки». Более того, строительные работы нанесли бы непоправимый ущерб экологии городского пруда. Но власти проигнорировали представленный им документ.

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Также в городе начались уличные акции протеста по защите городского пруда, на которые выходили до полутора тысяч горожан. А вскоре экспертизу подготовили учёные УрО РАН, которые подтвердили, что строительство храма-на-воде небезопасно для метрополитена. В итоге инициаторы строительства были вынуждены отказаться от своей идеи.

Отметим, что ранее региональный минстрой выдал разрешения на межевание территорий под строительство ещё двух храмов в Екатеринбурге: Покрова Божей Матери на Вторчермете и храмового комплекса в честь святого князя Александра Невского возле озера в Нижне-Исетском лесопарке.