Душанбе, 24 ноября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с Днем государственного флага страны, который с 2009 года ежегодно отмечается 24 ноября.

Флаг Таджикистана

«Национальный флаг — гордость каждого гражданина независимого Таджикистана, символизирует сплочённость и единство, честь и достоинство, патриотизм и любовь к отчизне, национальное самосознание нашего цивилизованного народа и в отсвете своих цветов отражает конструктивные и созидательные цели и задачи таджикского народа», — сказал Рахмон в своем телевизионном послании по случаю праздника.

Он также рассказал о том, что на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 25 лет назад «наравне с другими важными вопросами тех неспокойных времен» (в ходе этой сессии Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета, — прим. ИА REGNUM) народные депутаты «с осознанием важности и роли флага для ведения государственности, а также с учетом традиции наличия знамени предками» приняли закон «Об утверждении Устава Государственного флага Республики Таджикистан».

В рамках празднования, сегодня в Душанбе проводились спортивные мероприятия — утренняя зарядка, велопробег и массовый забег.

24 ноября 2010 года в таджикской столице началось строительство самого высокого на тот момент в мире флагштока. Объект возводила американская компания, в чьем «портфолио» уже были флагшток в Баку (162 метра), в Ашхабаде (133 метра), два в Иордани — 132 и 127 метров и в Абу-Даби (123 метра). Душанбинский флагшток поставил мировой рекорд — его высота составила 165 метров.

Его открытие состоялось год спустя — 30 сентября 2011 года. На церемонии поднятия флага присутствовали не только высшие власти страны, но и представитель Книги рекордов Гиннесса. Он вручил Эмомали Рахмону сертификат, который подтверждает внесение объекта в список «рекордсменов». Однако рекордным флагшток считался только три года, пока в сентябре 2014 года не было возведено сооружение на 6 метров выше.

Государственный флаг Таджикистана симфолизирует «нерушимый союз рабочих (красный цвет), крестьян (зеленый) и интеллигенции (белый)». Однако есть и другая, не официальная версия, согласно которой, его цвета связаны с древнеиранской символикой: красный ассоциируется с военной знатью, белый с духовенством, а зеленый — с сословием свободных скотоводов-земледельцев.

В 2016 году таджикистанский флаг не раз оказывался связан с нововведениями в стране. Так, в мае «Таджикстандарт» запретил ввозить в Таджикистан, продавать и использовать государственные флаги иностранного производства из-за их несоответствия стандартам:

«Иногда из-за рубежа привозят такие флаги, которые совершенно не соответствуют стандартам, согласно которым белая полоса, расположенная посередине флага, должна в полтора раза превышать по ширине красную и зеленые полосы. Однако привозят такие флаги, на которых все полосы по ширине равны. Кроме того, на многих изъятых нами флагах золотые звезды, расположенные полукругом вокруг короны, были расположены не по центру, как положено, а несколько смещены», — пояснил тогда начальник пресс-службы Национального агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Мурод Ашуров.

Однако загвоздка оказалась в том, что во-первых, продавцы государственной символики в связи с этим запретом понесли серьезные убытки, а во-вторых, изготавливать флаги стало только швейное предприятие «Суман», расположенное в Душанбе, то есть произошла монополизация их производства.

А в преддверии прошлого Дня государственного флага 12 октября нижняя палата парламента одобрила поправки в закон «О государственных символах», которые позволяют государственным компаниям и предприятиям устанавливать государственный стяг вне зависимости от формы собственности.

Ранее устанавливать флаг можно было только над зданиями государственных органов и в общественных местах, а также в посольствах и консульских представительствах Таджикистана за рубежом.