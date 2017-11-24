Луганск, 24 ноября, 2017, 22:46 — ИА Регнум. За происходящим в Луганске и в целом в Донбассе внимательно следят не только на Украине, но и на Западе. Так, сегодня, 24 ноября, в Брюсселе в рамках саммита «Восточного партнерства» президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой обсудил ситуацию в Луганске.

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«Стороны обсудили опасное развитие ситуации в Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня «российскими боевиками», включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске», — говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Отмечается, что Порошенко и Меркель «скоординировали дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН» на всей территории Донбасса, «включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».

«Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились приложить максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников в Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в России», — информирует пресс-служба.

Президент Украины подчеркнул, что ситуация в Донбассе и существенное ухудшение обстановки в Крыму «требуют продолжения действия секторальных и экономических санкций в отношении России». Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандском формате.

В свою очередь, канцлер Германии Меркель выразила надежду, что с целью разрешения конфликта в Донбассе «могут быть сделаны, возможно, небольшие шаги».

Она сообщила, что отношения между Евросоюзом и его партнерами очень важны.

«С одной стороны, мы заинтересованы в благосостоянии людей и демократическом развитии в странах-партнерах, с другой — «Восточное партнерство» имеет значение для нашей безопасности», — добавила Меркель.

По её словам, во всех странах «Восточного партнерства» «отношения с Россией играют свою роль».

«Поэтому важно, что при обсуждении мы будем знать больше о внутренней ситуации (в этих странах), и я надеюсь, что это будет успешный саммит», — сказала Меркель.

Напомним, что вечером 24 ноября стало известно, что Плотницкий официально подал в отставку со своего поста по состоянию здоровья. И.о. главы республики до следующих выборов будет глава министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. При этом Плотницкий, который сейчас находится в Москве, назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений.

Киевские политики и эксперты продолжают комментировать ситуацию. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в Луганск якобы «вошли до тысячи человек «российских войск».

«Сейчас в Луганске вошли и там дислоцируются подразделения регулярной «российской армии» в количестве около 1000 военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназ МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТРы, артиллерийские установки. Российские войска взяли под полный контроль ситуацию в городе и следят за развитием событий в конфликте… Вооруженных противостояний пока не зафиксировано. Кроме того, в Луганске продолжают находиться «боевики» вооруженной банды «Витязь» (личная гвардия главы ДНР Александра Захарченко — ИА REGNUM )… Подразделения сил АТО приведены в состояние повышенной боеговтовности на всей линии соприкосновения и немедленно дадут достойный отпор в случае любых вражеских провокаций», — написал Шкиряк на своей странице в Фейсбуке.

В то же время 24 ноября МГБ ЛНР начало проверять причастность гендиректора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к организации «информационных провокаций» во время конфликта главы МВД Игоря Корнета и главы ЛНР Плотницкого.

Пресс-служба МГБ ЛНР отмечает, что были «задокументированы переговоры Шуркаевой с украинскими журналистами, работающими под контролем Главного управления разведки министерства обороны Украины, службы безопасности Украины и иностранных спецслужб».

По данным МГБ, имеющиеся материалы подтверждают, что основной задачей информационных провокаций и вбросов была «дискредитация правоохранительной системы республики и руководства МГБ и МВД».

«Уже установлено, что по «темнику» СБУ Шуркаева в момент проведения контрдиверсионной операции организовала распространение дезинформации о расстреле скорой помощи вооруженными людьми, аресте министра связи и массовых коммуникаций М. Сурженко и других «фактов», тиражируемых в украинском сегменте СМИ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 21 ноября центр Луганска заняла группа неизвестных в военной форме без знаков различия. При этом под контроль были взяты административные здания ЛНР. В городе были отключены телевидение, начались перебои с электроэнергией и мобильной связью. До этого, 20 ноября, глава ЛНР Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу. Сам Плотницкий заявил, что руководство МВД ЛНР является нелегитимным.