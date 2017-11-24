Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. На большинстве объектов Северо-Запада, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, до сих пор не спланирована система безопасности. Об этом 24 ноября заявил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург», на котором пройдут матчи ЧМ-2018

Полпред отметил актуальность антитеррористических мер в преддверии «мундиаля». «Доля утвержденных планов транспортной безопасности на объектах, задействованных для проведения Чемпионата мира в 2018 году, в целом по округу составляет 14%», — констатировал Николай Цуканов.

Полпред попросил транспортную прокуратуру взять ситуацию под контроль и осуществить надзор за соблюдением законодательства в сфере безопасности на транспорте. К тому же, всем ведомствам следует обратить особое внимание и на транспортные средства, задействованные в подготовке и проведении чемпионата.

Цуканов подчеркнул, что к началу важнейшего международного турнира «все вопросы должны быть закрыты».

«Конечно, эти вопросы не находятся в прямой ответственности губернаторов, а больше в зоне федеральных подразделений, федеральных монополий, таких как железная дорога, метрополитен, водный транспорт. Но тем не менее, это не значит, что эти вопросы не нужно решать», — сказал полпред.

Как он заявил журналистам, «каждый регион узнал, на что они должны обратить внимание», где необходимо плотнее работать с правоохранительными органами. «Даны поручения прокуратуре, транспортной прокуратуре, МВД на транспорте, чтобы эту работу активизировать», — сказал Николай Цуканов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.