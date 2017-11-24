Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Движение на перегонах к станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая» («Улица Савушкина») в Петербурге будет запущено в апреле 2018 года. Серный мост, также строящийся для удобства перемещения болельщиков Чемпионата мира по футболу, откроется для движения 30 апреля 2018 года.

Https://t.me/IgorAlbin Строительство новой ветки метро в Петербурге

Об этом сегодня, 24 ноября, на заседании Координационного развитию транспортной системы Санки-Петербурга и Ленинградской области сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Харлашкина, строительно-монтажные работы по продлению Невско-Василеостровской линии завершатся 30 марта. После этого потребуется две недели на ввод в эксплуатацию.

Глава КРТИ заверил, что по всем объектам, строящимся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, работы идут строго в соответствии с графиком. Например, «Новокрестовская» готова на 80%. Однако есть отставание по станции «Беговая».

"До конца декабря ожидаем окончание работ. Для ликвидации отставания увеличено количество работающих человек до 700. В дальнейшем будет увеличено до 1200 человек для полноценной работы в две смены», — добавил он.

Строящийся Серный мост соединит Василеостровский и Петроградский районы уже 30 апреля. Тогда же, по словам Харлашкина, откроют для движения участок набережной Макарова от нового моста до Адмиральского проезда.

Глава КРТИ отметил, что стоимость строительства Серного моста составляет 8,8 млрд рублей, а два этапа возведения набережной Макарова обошлись примерно в 10 млрд рублей. Общая стоимость транспортных объектов в Петербурге, возводимых к Чемпионату мира по футболу 2018 года, составляет 80 млрд рублей.

Как сообщил 24 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, сооружение основных конструкций станции «Беговая» находится в завершающей стадии: ведется укладка бетона в днище станционного комплекса, начаты отделочные работы.

«По монолитным работам в настоящее время фиксируется отставание около одного месяца: из 43 тыс. кубометров выполнено 35 тыс. Суточный темп работ составляет порядка 300 кубометров в день. Все монолитные работы планируется завершить к концу декабря», — написал Албин в своем канале в Telegram.

Сегодня вместе с главой Минтранса Максимом Соколовым он прошел по тоннелю между «Беговой» и «Новокрестовской».

"Наш сегодняшний обход показал, что по двум составляющим объекта — станции «Новокрестовская» и тоннельному перегону — вопросов нет. В целом строительные работы идут в нормальном режиме и, безусловно, будут завершены к установленному сроку. Что касается станции «Беговая» — объект еще вызывает вопросы, хотя критическая точка пройдена, и мы понимаем, что к апрелю месяцу в целом этот транспортный объект, входящий в операционный план транспортного обслуживания болельщиков и гостей Чемпионата мира по футболу, будет введён в эксплуатацию», — сообщил по итогам осмотра стройки министр транспорта Максим Соколов.

Как сообщалось, 24 ноября вице-губернатор Игорь Албин приказал главе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергею Харлашкину и его заместителю Михаилу Цалко ежедневно находиться на стройплощадке станции «Беговая», чтобы контролировать ход работ по сдаче в срок этой станции.

Обе станции метро должны быть готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Смольный намерен сдать оба объекта к 1 апреля 2018 года. Чемпионат стартует в начале июня.