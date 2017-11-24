Астана, 24 ноября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Бывший президент Киргизии Алзамбек Атамбаев имеет психическое заболевание, к тому же злоупотребляет алкоголем, что усугубляет его паранойю, написал 24 ноября спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев со ссылкой на WikiLeaks на своей странице в Twitter.

Akorda.kz Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев

По словам председателя сената, WikiLeaks опубликовало сообщение бывшего посла США в Киргизии Стивена Янга, который ссылается на турецких медиков.

«В Викиликс опубликовано сообщение посла США Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда всё становится понятным! Остаётся пожелать ему выздоровления», — написал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в ходе итоговой пресс-конференции Атамбаев посетовал на то, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев общается с ним не лично, а через своих «денщиков», в числе которых находится Токаев.

Заявление Токаева Атамбаев прокомментировал фрагментом из «Похождения бравого солдата Швейка»:

»…в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал всё, что пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив».

Напомним, в сентябре 2017 года Назарбаев в преддверии выборов президента в Киргизии встретился с оппозиционным кандидатом Омурбеком Бабановым, что в Бишкеке расценили как вмешательство Астаны во внутренние дела республики.

10 октября 2017 года пограничники Казахстана стали с особой тщательностью осматривать грузовые автомобили, следующие из Киргизии через территорию Казахстана и обратно. В результате действий пограничников на границе двух стран образовалась многокилометровая очередь. Позднее казахстанские пограничники обустроили дополнительные посты, на которых повторно стали досматривать грузовики с прежней дотошностью.

В Киргизии действия Казахстана расценили как нарушения норм ВТО и ЕАЭС и отправили жалобы в соответствующие инстанции. В Астане считают, что обвинения Бишкека необоснованны, обвинив власти Киргизии в контрабанде из Китая. Атамбаев выразил сомнения в эффективности Евразийского союза.